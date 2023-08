Temui Perwakilan Ukraina, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Jaga Perdamaian Dunia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia berkomitmen mempromosikan dan menjaga perdamaian di seluruh dunia, termasuk Ukraina. Dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mendorong dan mengajak negara-negara ASEAN bersatu mempromosikan dan menjaga perdamaian dunia di seluruh dunia, termasuk Ukraina.Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Chairman of Committee on Foreign Policy and Interparliamentary Cooperation at Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine Oleksandr Merezhko pada Selasa, 8 Agustus 2023. Menko Airlangga turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi P. Pambudi."Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hingga saat ini membawa dampak yang cukup luas, bahkan hingga ke Indonesia, termasuk menyebabkan volatilitas harga pangan dan energi. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya antisipatif, terutama untuk mengatasi kelangkaan pasokan dan tingginya harga pada beberapa komoditi penting," kata Menko Airlangga.Airlangga menyampaikan Indonesia juga melakukan berbagai langkah implementatif untuk mencari jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang dihadapi dunia sebagai akibat dari konflik berkepanjangan di kawasan Eropa. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam inisiatif United Nations (UN) pada Global Crises Response Group (GCRG).Menko Airlangga juga mendorong interaksi business-to-business dapat dikembangkan lebih komprehensif lagi melalui kerja sama antar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kedua negara.MP Merezhko mengapresiasi langkah Indonesia dalam membantu menjaga perdamaian dunia. Ia pun menyampaikan bahwa Pemerintah Ukraina telah memiliki semacam Peace Formula untuk menjaga keamanan di sektor energi dan pangan secara global."Ukraina juga menyelenggarakan Peace Summit guna mencari solusi perdamaian dunia ke depannya. Kami harapkan Indonesia dapat ikut berkontribusi dalam mengimplementasikan berbagai solusi perdamaian tersebut," tutur MP Merezhko.MP Merezhko juga menjelaskan terkait harapan Ukraina untuk menjamin ekspor komoditi biji-bijian (grain) ke luar Ukraina sebagai salah satu upaya menjaga food security serta pengendalian harga pangan dunia. Hal ini bisa dilaksanakan dengan menjamin keamanan perlintasan pengiriman komoditi dimaksud. Untuk itu, Indonesia diharapkan pula dapat membantu mengupayakan realisasi hal tersebut.Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia (RI) Vasyl Hamianin juga menyambut gembira dengan upaya Indonesia yang ingin membantu sekaligus menggaungkan perdamaian ini, terutama di Ukraina. Karena itu, ia menyampaikan pihaknya mengundang Indonesia untuk berpartisipasi pada Ukraine Recovery Conference yang fokus pada pembangunan kembali Ukraina pasca perang."Pertemuan pertama konferensi tersebut telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023 di London, Inggris. Pertemuan membahas berbagai isu terkait insurance, investment, sources of finance dan lainnya. Tentu kami menyambut Indonesia atas segala bantuan, termasuk untuk ketahanan pangan dan supply chain," ujar Dubes Hamianin.Pihak Ukraina juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah RI atas keberhasilan Indonesia dalam menjabat Presidensi G20 tahun 2022 serta mengharapkan kesuksesan yang sama pada Keketuaan ASEAN tahun 2023 ini. Tidak lupa pihak Ukraina juga menyampaikan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan Indonesia selama ini.