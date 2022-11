Bali Compendium G20 Meluncur, Bahlil: untuk Saling Menghargai Antarnegara G20

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan Kompendium Bali merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam klaster investasi pada pertemuan tingkat menteri G20 atau Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) yang berlangsung pada September lalu.



Menurut Bahlil, dalam 'The Introduction to G20 Bali Compendium & The Launch of Sustainable Investment Guidelines', penyusunan Kompendium Bali dilatarbelakangi oleh pentingnya sikap saling menghargai antarnegara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya.

"Kenapa Bali Compendium kita lakukan (susun)? Jadi ada negara-negara yang merasa lebih berhak mengatur negara lain. Ada yang merasa lebih pintar dan merasa paling tahu, seolah-olah dia lahir duluan dan paling ngerti. Dan dia mengatur yang lain," kata Bahlil, di Jimbaran, Bali, dilansir dari Antara, Senin, 14 November 2022.

Menurut Bahlil, sikap tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan global saat ini. "Maka kita rumuskan arah kebijakan investasi masing-masing negara sudah kita dihargai dari sisi keunggulan komparatifnya, sesuai dengan konstitusi dan kultur di negara itu," tuturnya.



Mantan Ketua Umum Hipmi itu menyebut Indonesia tidak bisa disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya termasuk soal kebijakan investasi. Bali Compendium adalah susunan masukan dari semua negara yang kemudian diramu bersama Kementerian Investasi. Ini adalah pertama kali terjadi sejak Republik Indonesia merdeka.

Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan terima kasih atas kerja sama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang telah menyusun Bali Compendium ini bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan oleh negara-negara G20.



Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Menteri Investasi atas dukungan dan solidaritasnya terhadap negara berkembang lainnya. Rebeca menyampaikan Kompendium Bali ini memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.



Selain itu, akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.



"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi," ungkap Rebeca.



The G20 Compendium on Promoting Investment for Sustainable Development (Bali Compendium) disiapkan UNCTAD berisi rangkuman kebijakan investasi di sektor-sektor kunci untuk mendukung promosi investasi demi pembangunan berkelanjutan.

