Pertumbuhan Ekonomi Ditaksir hanya 5,17% di 2018

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun akan berada pada level 5,17 persen. Proyeksi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,4 persen."Jadi pertumbuhan ekonomi kita sampai akhir tahun masih konstan 5,17 persen, atau kisarannya 5,14 sampai 5,21 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 15 November 2018.Dirinya menambahkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV diperkirakan sama atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jika pada kuartal III ekonomi tumbuh 5,17 persen, untuk kuartal IV pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 5,16 persen."Perkiraan Kemenkeu (pertumbuhan ekonomi kuartal IV) akan ada di 5,16 persen yang tetap dikontribusikan dari pertumbuhan konsumsi di atas lima persen dan juga dari sisi PMTB akan tetap tumbuh mendekati tujuh persen," jelas dia.Sampai dengan akhir Oktober 2018, pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,17 persen atau masih di bawah target tahun ini. Sementara itu, realisasi inflasi yang mencapai 3,2 persen (yoy), lebih baik karena berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,5 persen (yoy).Untuk tingkat bunga SPN 3 bulan tercatat sebesar 4,9 persen atau lebih rendah dari yang ada di APBN 2018 sebesar 5,2 persen. Nilai kurs berada di atas perkiraan Rp13.400 per dolar Amerika Serikat (USD) yaitu sebesar Rp14.209 per USD.Harga minyak Indonesia (ICP) tercatat mengalami kenaikan hingga USD69 per barel dari USD48 per barel dalam APBN 2018. Sedangkan lifting minyak sampai September sebesar 774 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.134 ribu barel setara minyak per hari.(ABD)