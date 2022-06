BPS: Harga Komoditas di Pasar Global Masih Meningkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga sejumlah komoditas di pasar internasional masih mengalami kenaikan pada Mei 2022. Kenaikan harga komoditas ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor impor Indonesia Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, harga minyak mentah pada Mei 2022 lalu tercatat sebesar USD109,6 per barel. Harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan dibandingkan Mei 2021 yang sebesar USD65,5 per barel."Kalau kita lihat secara month to month (mtm) maupun year on year (yoy) ini mengalami peningkatan 6,92 persen (mtm), kalau year on year peningkatannya cukup tinggi 67,35 persen pada Mei 2022 ini," kata dia dalam video conference, Rabu, 15 Juni 2022.Harga minyak sawit (CPO) juga tercatat naik dari USD1.136,5 per metrik ton menjadi USD1.716,9 per metrik ton. Harga CPO pada Mei 2022 mengalami kenaikan 2,03 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 51,08 persen dari Mei tahun lalu.Kemudian harga kedelai juga mengalami kenaikan sebesar USD724,1 per metrik ton dari USD646,8 per metrik ton. Kenaikan harga kedelai di pasar internasional tercatat sebesar 0,46 persen dari April 2022 dan 11,95 persen dibandingkan Mei 2021.Ia menambahkan, harga bijih besi justru turun dari USD207,72 per dry metric tonne (dmtu) menjadi USD131,21 per dmtu. Harga bijih besi tercatat turun 13,25 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan juga turun 36,83 persen dari Mei tahun lalu.Selanjutnya, harga kopi juga naik dari USD1,8 per kilogram (kg) menjadi USD2,3 per kg, daging sapi naik dari USD5,5 per kg menjadi USD6,1 per kg, dan gandum naik dari USD297,3 per metrik ton menjadi USD522,3 per metrik ton."Batu bara ini mengalami peningkatan dari USD99,3 per metrik ton menjadi USD280,0 per metrik ton secara year on year. Namun demikian secara month to month ini mengalami penurunan sebesar 7,28 persen," pungkas dia.