Kehadiran Peta Jalan Industri Digital Diyakini Tingkatkan PDB RI jadi 7%

: Pemerintah telah meluncurkan Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan dan strategi industri Indonesia memasuki era digital saat ini yang diyakini bakal berpengaruh positif bagi perekonomian nasional.Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan implementasi Making Indonesia 4.0 yang sukses akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar satu sampai dua persen per tahun, yang mana industri manufaktur akan berkontribusi sebesar 21-26 persen terhadap PDB pada 2030."Sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik, dari baseline sebesar lima persen menjadi enam sampai tujuh persen pada periode 2018-2030," kata Airlangga di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 April 2018.Airlangga mengatakan pertumbuhan PDB bakal digerakkan oleh kenaikan signifikan pada ekspor netto, di mana Indonesia diperkirakan mencapai lima hingga 10 persen rasio ekspor netto terhadap PDB pada 2030. Selain kenaikan produktivitas, Making Indonesia 4.0 menjanjikan pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta orang, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur pada 2030 sebagai akibat dari permintaan ekspor yang lebih besar.Kendati demikian, politikus Golkar ini mengatakan untuk mencapai target tersebut, industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saingnya.Untuk itu, industri nasional membutuhkan konektivitas serta interaksi melalui teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan di seluruh rantai nilai manufaktur guna mencapai efisiensi dan peningkatan kualitas produk.Adapun lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Lebih jauh, terkait kekuatan internet pemerintah tengah menyiapkan jaringan 5G yang akan menopang kegiatan industri."Digital kita sedang bicarakan dengan Kominfo, salah satunya nanti di kawasan industri akan di launch 5G, waktu Asian Games akan kita buat prototype. Itu nanti disiapkan Kominfo dan operator Telkom," jelas dia.(AHL)