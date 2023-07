Jajaran Kemenkeu di Kaltim Harus Siap Kelola APBN Kaliber Ibu Kota

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(HUS)

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) , khususnya di Kalimantan Timur dan sekitarnya, harus mempersiapkan diri untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kaliber ibu kota."Kemenkeu yang ada di Kalimantan Timur, terutama Balikpapan dan Samarinda, you are going to be the first yang harus merespons, harus mulai mempersiapkan Ibu Kota Nusantara. Anda itu semua akan jadi orang pusatnya. Persiapkan teman-teman mengelola APBN kaliber ibu kota," ucap Suahasil saat melakukan office tour Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur di Samarinda, dikutip Selasa, 18 Juli 2023.Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan Kemenkeu akan ikut serta mensukseskan IKN Nusantara. Tak hanya membangun gedung dan infrastruktur fisiknya, tetapi Suahasil juga meminta seluruh jajaran Kemenkeu menyiapkan mental dan perubahan mindset untuk mengelola keuangan negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara."Membutuhkan pemahaman yang cukup bukan hanya soal membangun gedung-gedung fisik, bukan hanya sekadar melengkapi dengan orang-orang, tapi juga mindset memberikan pelayanan kaliber ibu kota. Tentu akan kita lakukan secara terstruktur sehingga pelayanannya tetap terjaga, transisi dan peralihan bisa kita lakukan," kata dia.Suahasil menilai pemahaman mengenai mengelola IKN menjadi penting bagi seluruh jajaran Kemenkeu yang berada di Kalimantan Timur. Pemahaman tersebut akan disinkronkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi IKN Nusantara."Pemahaman kita yang di pusat harus sama dengan pemahaman teman-teman yang ada di ujung tombak di Kalimantan Timur mengenai ibu kota negara, bentuknya, strukturnya, keuangannya, tata kelolanya, organisasinya. Jadi kita akan sinkronkan pemahaman kita sehingga mampu memberikan pelayanan kaliber ibu kota," jelasnya.