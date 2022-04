Kurs Rupiah Makin Unjuk Gigi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini terus bergerak menguat. Sejak pembukaan perdagangan pagi ini, mata uang Garuda tersebut makin menunjukkan tajinya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 19 April 2022, rupiah melaju ke level Rp14.340 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.356 per USD.Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah sudah bergerak menguat ke posisi Rp14.354 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.318-Rp14.357 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,54 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.287 per USD. Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.347 per USD.Sebelumnya Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama memprediksikan pergerakan rupiah hari ini masih ada kemungkinan menguat tipis cenderung stabil. Mengingat neraca perdagangan Indonesia pada kuartal I-2022 dilaporkan surplus.Pada awal pekan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus USD4,53 miliar pada Maret 2022 dengan nilai ekspor USD26,50 miliar dan impor USD21,97 miliar, serta merupakan surplus neraca perdagangan selama 23 bulan secara beruntun.Dengan demikian Neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari-Maret 2022 masih mengalami surplus USD9,33 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang angkanya surplus USD5,52 miliar dan pada 2020 yang angkanya surplus USD2,54 miliar."Tapi pergerakan ini masih mungkin berubah. Tergantung hasil Rapat Dewan Gubernur BI apakah ada perubahan suku bunga acuan atau tidak," ujar Revandra.