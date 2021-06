Peran Strategis BNI London, Jadi Jembatan Ekonomi RI dan Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI cabang London memiliki peran strategis sebagai jembatan kegiatan ekonomi Indonesia dengan global. Apalagi, kantor BNI Cabang London memang berada di wilayah strategis, yakni Central Business kota London di King Street.King Street, London bukan kawasan biasa. Tempat di mana BNI Cabang London berdiri sejak 1984 ini merupakan pusat keuangan strategis di ibu kota Inggris tersebut. Untuk itu, tepat rasanya jika BNI menempatkan banking hall-nya di tepi King Street itu."BNI Cabang London memiliki peran untuk menjembatani bisnis antara Indonesia dengan Eropa, Middle East, sampai Afrika. Kita bridging untuk area tersebut," kata General Manager (GM) BNI London Roekmana Adjie dalam keterangan resminya, Sabtu, 5 Juni 2021.Dalam sebuah kesempatan, seorang warga negara Lithuania yang sedang magang di BNI London Rutha mengajak Youtuber Fiki Naki untuk berkeliling menyaksikan betapa megahnya Kantor BNI Cabang London. Di lantai pertama, ada banking hall untuk frontliner BNI London dan back office untuk para pegawai dari berbagai negara di penjuru dunia.Selain banking hall, sebagai wakil dari bank besar di Indonesia BNI Cabang London bahkan dilengkapi dengan sarana dealing room, yaitu fasilitas untuk memantau pergerakan produk keuangan di dunia. Sementara di lantai dua BNI Cabang London ini terdapat unit kredit, ruang meeting dan GM BNI London.Fiki lantas bertanya apa saja syarat yang dibutuhkan agar bisa bekerja di BNI Cabang London itu. Adjie menjelaskan, BNI Cabang London merupakan rumah dari talenta-talenta berkualitas (home of talent)."Syarat untuk bekerja di BNI London tentu ada tesnya, kemudian syarat pendidikan juga. Namun yang terpenting kita disini BNI London, menanamkan nilai organisasi 'AKHLAK' yang bermakna Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif," jelas Adjie.Selain itu, Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) menurut Adjie memang membawa beberapa peran vital meliputi sebagai sumber pendanaan berbiaya rendah (source of international funding), mendukung pengusaha RI untuk Go Global (Go Global with BNI).BNI cabang London ini juga menjadi Gate to Investment yakni mengoptimalkan peran KCLN dan unit FI untuk mendukung Penanaman Modal Asing serta memaksimalkan International Desk dalam menyediakan layanan perbankan dan advisory kepada entitas asing yang berinvestasi di Indonesia.(AHL)