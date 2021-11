The Fed Lakukan Tapering, IHSG Siap Tempur Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada hari ini diperkirakan akan menguat . Hal ini menyusul optimisme para investor menghadapi tapering The Fed atas instrumen treasury fund yang sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.The Fed dini hari tadi mengumumkan akan melakukan tapering sebesar USD15 miliar setiap bulan, sesuai dengan ekspektasi pasar. IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak menguat dengan rentang 6.500-6.580," ungkap Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia Alwin Rusli, dikutip dalam hasil risetnya, Kamis, 4 November 2021.Sebelumnya, bursa Amerika Serikat (AS) terus mencatatkan rekor tertingginya pada perdagangan Rabu waktu setempat atau Kamis pagi waktu Indonesia. Federal Reserve akan mulai memangkas pembelian obligasi bulanan pada November dengan rencana untuk mengakhirinya pada 2022, sebuah pengumuman yang diharapkan investor.Investor telah mengantisipasi keputusan itu, ketika The Fed menarik kembali dukungan moneternya untuk pemulihan ekonomi dari pandemi virus korona. The Fed juga memegang keyakinannya, jika inflasi yang tinggi akan terbukti sementara dan kemungkinan tidak perlu untuk menaikkan suku bunga untuk saat ini.Sementara itu dari bursa Asia pagi ini diperdagangkan dengan ceria. Indeks Nikkei Jepang dibuka naik 1,34 persen, dan bursa Korea Selatan Kospi dibuka menguat 0,84 persen."Penguatan-penguatan tersebut masih berlanjut hingga kini, hal ini menyusul pengumuman The Fed AS yang akan mulai mengurangi laju pembelian obligasi pada November nanti. Pasar saham Singapura, Malaysia dan India tutup pada Kamis untuk liburan," pungkasnya.