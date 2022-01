LPS Yakin Tapering The Fed Tak Timbulkan Volatilitas Drastis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) meyakini pengurangan pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed alias tapering tidak akan menimbulkan volatilitas yang drastis."Secara umum, rencana tapering dan kebijakan kenaikan suku bunga yang akan mulai dilakukan di triwulan I-2022 sudah relatif lebih dapat diterima oleh pelaku pasar," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS, dilansir Antara, Jumat, 28 Januari 2022.Menurut dia, dinamika pasar keuangan domestik dan global tetap menunjukkan tren pemulihan kendati masih dibayangi risiko volatilitas perkembangan covid-19 varian Omicron, rencana The Fed dalam mempercepat tapering off, dan kemungkinan suku bunga kebijakan yang akan lebih hawkish (ketat).Risiko volatilitas akibat rencana tapering off di AS yang lebih cepat diperkirakan lebih ringan, di tengah kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan langkah kebijakan sektor keuangan yang tepat."Kondisi stabilitas sistem keuangan domestik tetap terkendali di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global," ucap dia.Purbaya menuturkan stabilitas tersebut salah satunya tercermin dari rata-rata nilai tukar rupiah saat ini berada di level Rp14.299 per USD atau menguat 0,02 persen.Penguatan kurs Garuda utamanya ditopang oleh sentimen positif domestik dan langkah Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan triple intervention yang terukur. Di tengah isu pengetatan berbagai kebijakan bank sentral tersebut, dirinya menegaskan akan terus memantau keadaan di pasar."Namun yang jelas kebijakan LPS tidak terikat dengan apa-apa, seperti Fed misalnya," pungkas Purbaya.