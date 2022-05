Awali Pekan, Kurs Rupiah Menguat di Rp14.521/USD

Mengutip Bloomberg, Senin, 30 Mei 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.521 pper USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.520 hingga Rp14.540 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.477 per USD.



Sementara itu, dolar AS mempertahankan kerugian minggu lalu pada Senin pagi, dan bergerak menuju penurunan bulanan pertama dalam lima bulan. Hal itu karena investor telah mengurangi taruhan bahwa kenaikan suku bunga AS akan memacu kenaikan lebih lanjut dan kekhawatiran resesi global telah sedikit surut. Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di akhir pekan lalu di Rp14.566 per USD. Mata uang Garuda mulai mampu meredam keperkasaan mata uang Paman Sam usai The Fed mengindikasikan tidak terlalu agresif menaikkan suku bunga Mengutip Bloomberg, Senin, 30 Mei 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.521 pper USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.520 hingga Rp14.540 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.477 per USD.Sementara itu, dolar AS mempertahankan kerugian minggu lalu pada Senin pagi, dan bergerak menuju penurunan bulanan pertama dalam lima bulan. Hal itu karena investor telah mengurangi taruhan bahwa kenaikan suku bunga AS akan memacu kenaikan lebih lanjut dan kekhawatiran resesi global telah sedikit surut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Perdagangan kemungkinan akan berkurang pada Senin karena pasar saham dan obligasi AS tutup untuk libur umum Memorial Day. Di awal sesi Asia, dolar melemah sedikit terhadap euro pada 1,0728 dolar AS, sedikit di atas level terendah lima minggu, setelah turun sekitar 1,5 persen terhadap mata uang bersama minggu lalu.

(ABD)

Minggu depan akan penuh dengan data yang dapat memberikan petunjuk tentang prospek pertumbuhan global, suku bunga AS dan dolar dengan angka Indeks Manajer Pembelian Tiongkok, angka pekerjaan AS, dan data pertumbuhan di negara penentu sumber daya terkemuka Australia.Dolar Australia dan Selandia Baru yang sensitif terhadap risiko menguat setelah reli Jumat, sementara yen melemah sedikit di 127,28 per dolar AS. Aussie melayang di dekat level tertinggi tiga minggu di 0,7161 dolar AS, begitu pula kiwi di 0,6536. dolar AS."Dolar bisa jatuh lebih jauh minggu ini. Kalau bukan karena penguncian Tiongkok, prospek global akan lebih cerah, dan dolar lebih rendah," pungkas Kepala Ekonomi Internasional Commonwealth Bank of Australia Joe Capurso, di Sydney.