Intip 5 Gaji Content Creator Paling Tinggi di Indonesia

Jakarta: Keberadaan media sosial semakin memperluas cara orang memperoleh penghasilan. Salah satu contohnya adalah kehadiran profesi content creator yang kini tengah naik daun. Pasalnya, gaji content creator cukup menjanjikan lho.Umumnya, para content creator memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Shopee Video untuk membagikan konten yang menarik. Dari situ, mereka bisa mendapat penghasilan jutaan bahkan miliaran rupiah per bulan!Mengacu laman Shopee, untuk pemula atau entry level, biasanya gaji content creator berkisar antara Rp500 ribu-Rp6 juta per bulan. Namun angka ini bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.Gaji content creator lepas juga berbeda dengan pendapatan content creator di suatu perusahaan. Kamu bisa mencari berbagai peluang untuk mendapatkan penghasilan dari konten, seperti dari iklan/ads dan endorsement.Nah, kalau content creator endorsement memiliki gaji yang berbeda nih. Jika biasanya penghasilan yang didapatkan berkisar dari Rp200 ribu hingga Rp1,5 juta dalam setiap unggahan. Tarif ini akan dihitung setiap kali kamu memposting konten endorsement.Umumnya, produk yang diendorse adalah produk skincare, makanan, make up, peralatan rumah tangga, hingga pakaian. Gaji content creator yang ditarifkan untuk endorsement biasanya ditentukan dari berapa banyak jumlah pengikut di akunnya, semakin banyak jumlah followers maka semakin besar juga tarifnya.Jika kamu menjadi kreator konten di sebuah perusahaan, maka kamu akan memiliki penghasilan yang lebih besar. Umumnya, gaji creator di perusahaan berkisar antara Rp4 juta-Rp6 juta.Ria Ricis atau Ria Yunita merupakan content creator sekaligus influencer dengan followers terbanyak di Indonesia. Ria Ricis memiliki akun dengan followers tinggi di tiga media sosial, yaitu YouTube, Instagram, dan TikTok.Di YouTube, Ria Ricis dengan nama channel Ricis Official memiliki 30,8 juta subscriber. Gaji content creator dari YouTube Ricis Official saja ditaksir bisa mencapai sekitar Rp2 miliar-Rp3 miliar per bulannya!Lalu, Ria Ricis memiliki 31 juta pengikut di TikTok. Dari media sosial tersebut, pendapatannya ditaksir sekitar Rp50 juta-Rp100 juta per bulannya.Adapun di Instagram, Ria Ricis memiliki 32,7 juta followers dengan penghasilan sekitar Rp100 juta-Rp180 juta per bulan. Luar biasa, bukan?Anggun Supriadi adalah salah satu dari 19,6 juta followers di akun TikTok @anggun_supriadi91 atau 2,07 juta subscribers di akun YouTube Anggun Supriadi.Anggun Supriadi juga seorang TikTok-ers yang membuat konten makan dan minum dalam jumlah besar, serta dalam level pedas yang sangat tinggi.Dari konten tersebut, Anggun diperkirakan memiliki penghasilan sekitar Rp90 juta-Rp120 juta.Dengan konten yang beragam, Baim Wong, dan istrinya yaitu Paula Verhoeven memiliki 20,8 juta subscriber di YouTube. Dengan jumlah subscriber tersebut, gaji content creator ini bisa mencapai sekitar Rp1 miliar-Rp2 miliar per bulan.Akun YouTube yang dihuni oleh keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini memiliki jumlah subscriber mencapai 24,6 juta. Konten yang menghiasi akun YouTube ini pun beragam, kebanyakan mengenai keseharian keluarga Raffi Ahmad.Akun YouTube RANS Entertainment diperkirakan mendapat penghasilan sekitar Rp5 miliar-Rp7 miliar per bulan.Fadil Jaidi memiliki 8,2 juta followers di Instagram dan 9,2 juta followers di TikTok. Konten yang menghibur dan mengundang gelak tawa menjadi favorit para pengikutnya.Fadil Jaidi diperkirakan mendapat gaji content creator sekitar Rp200 juta-Rp300 juta per bulan.