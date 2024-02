Imlek 2024, Antam Sediakan Emas Gambar Naga

Emas Imlek Dragon

Emas Imlek Year of The Dragon

Jakarta: Mendekati pergantian tahun baru Tionghoa 2575 Kongzili yang jatuh pada 10 Februari 2024, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menjual produk emas batangan tematik.Melansir laman Logam Mulia, Kamis, 8 Februari 2024, perusahaan tambang pelat merah tersebut menyediakan produk emas batangan tematik Imlek 2024 dengan dua versi, yaitu Emas Imlek Dragon dan Emas Imlek Year of The Dragon.Emas tematik ini dipublikasikan pada 12 Desember 2023. Spesifikasi produk emas ini di antaranya memiliki berat 8 gram, tingkat kemurnian 99,99 persen, tingkat ketebalan emas 0,85 mm, dan dimensi emas 33,3x20 mm.Emas Imlek Dragon dibanderol dengan harga Rp9.829.640Emas tematik ini dipublikasikan pada 12 Desember 2023. Spesifikasi produk emas ini diantaranya memiliki berat 88 gram, tingkat kemurnian 99,99 persen, tingkat ketebalan emas 3,03 mm, dan dimensi emas 50x30 mm.Emas Imlek Year of The Dragon dibanderol dengan harga Rp100.772.800.Kedua produk emas batangan tematik Imlek memiliki tiga dimensi (3D) dibuat menggunakan teknologi modern. Tidak hanya desain tiga dimensi (3D), emas batangan Imlek Year of The Dragon dilengkapi dengan fitur keamanan dan estetik yang menjadi keunggulan produk diantaranya microtext dan QR Code pada permukaan produk.Emas, selain sebagai lambang kemakmuran, kehangatan, dan kebahagiaan, juga dianggap sebagai hadiah yang berarti.Produk emas tematik edisi Imlek dengan kemurnian FG 9999 memiliki desain khusus yang menggambarkan karakter Shio Naga dapat menjadikan produk ini sebagai pilihan hadiah yang indah atau investasi dan koleksi.Adapun 2024 adalah tahun shio Naga dengan elemen kayu, yang melambangkan karakter pemimpin yang kuat dan berwibawa. Elemen kayu memiliki makna melambangkan perkembangan, kreativitas, dan inovasi.