Bagaimana Gerak IHSG Sepanjang Hari Ini?

Jakarta: Samuel Research Team memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini atau di awal pekan bergerak labil sejalan beragamnya sentimen. Investor harus lebih waspada saat berinvestasi di pasar saham guna meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan."Pagi ini Nikkei menguat 0,84 persen dan Kospi melemah 0,4 persen. Kami memperkirakan IHSG berpotensi sideways pada hari ini, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya, Senin, 14 Agustus 2023.Sementara itu, laju bursa saham Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Indeks utama saham di Amerika Serikat (AS) itu bervariasi dengan kecenderungan melemah setelah data inflasi mensyaratkan kenaikan suku bunga The Fed.Indeks S&P 500 melemah 0,11 persen, Nasdaq turun 0,56 persen, dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 0,30 persen. Saham-saham yang naik yakni AXON, Ebay Inc, Merck, American Express, Chevron, Verizon Communication dan News Corp. Saham-saham yang melemah adalah JD.Com Inc, Lam Research, Walt Disney Co, Boeng Co, Dow Inc, dan Nike Inc.