Pemulihan Ekonomi Pascacovid, Emiten CASH Ganti Komisaris dan Direksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Jakarta: PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung perbaikan kinerja Perseroan di masa yang akan datang.Presiden Direktur CASH Irianto Kusumadja menjelaskan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi memberikan keyakinan manajemen untuk menghadapi tantangan ke depan, karena didukung oleh tenaga tenaga profesional di bidangnya yang akan melakukan transformasi CASH dalam meningkatkan kinerja usaha perusahaan dalam menghadapi era pemulihan ekonomi pascacovid-19."Dalam RUPST tersebut, Edy Suryanto Sulistyo didapuk sebagai Komisaris Perseroan yang dikenal sebagai founder dari Loket.com, E-Event, OW, Kamus dan mendirikan serta merancang sejumlah perusahaan dan produk web termasuk Katolik.com, FilesUpload, DNOrganizer, iConvert, Parking-Hub, CircleMail, dan OpenStub. Dia juga sebagai salah satu petinggi Gojek yang mengembangkan GoPlay, platform video-on-demand dalam Grup Gojek dan penasihat untuk beberapa ICO terkemuka di Indonesia," jelas dia, saat paparan publik secara daring, Senin, 26 Juni 2023.Sedangkan Komisaris Independen baru, yaitu David Fernando Audy mempunyai pengalaman di Venture Capital yang berbasis di Asia Tenggara dengan lebih dari 250 perusahaan teknologi portofolio. Pengalaman penting sebelumnya adalah CEO PT MNC Tbk, Direktur PT Global Mediacom Tbk, hingga CEO WeChat Indonesia. Saat ini dia juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Matahari Department Store Tbk, Komisaris Independen PT Multipolar Tbk, anggota Dewan Pengembangan Ekosistem Digital Kadin (Kamar Dagang Indonesia), anggota Satgas Digitalisasi B20, dan Kebijakan Memimpin untuk Fasilitasi Perdagangan dan Investasi ASEAN BAC.RUPST perseroan ini juga mengangkat Robert Kurniawan selaku Direktur Bisnis baru yang mempunyai pengalaman panjang di bidang Sales, Marketing dan Ritel untuk mendukung kinerja Perusahaan. Dia juga mempunyai rekam jejak yang mumpuni dalam meningkatkan kapasitas bisnis CASH lebih besar, seperti pengalaman sebagai Region Sales Head PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), VP of Sales & BD PT Zona Edukasi Nusantara (Zenius), VP of Biz Dev and Strategy PT Sinar Eka Selaras (Erajaya Active Lifestyle) an Erajaya company, VP of Global brand (M&P/Product Management), VP of Sales (Regional Head) PT Aplikasi Anak Bangsa-Gojek company, VP of Sales (Head of Sales Department) PT Multi Adiprakarsa Manunggal (SPOTS)-a Gojek Company, Head of Sales (Offline)-Traditional, Modern market, Retail and Mi-Store PT Xiaomi Communications Indonesia, dan Head of Sales/Country Sales Lead Pt. Lenovo Indonesia (Lenovo & Motorola Brand)."Kami berharap dengan pengalaman dan expertise dari Edy Suryanto Sulistyo, David Fernando Audy, dan Robert Kurniawan akan membantu CASH dalam pengembangan perusahaan startup menjadi besar di Indonesia dan dapat memberikan kontribusi pada strategi pengembangan perseroan dalam mewujudkan pertumbuhan organik dan anorganik di tengah persaingan perusahaan penyedia jasa pembayaran di Indonesia," tambahnya.Dia mengatakan, dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, perlu adanya pengalaman dan inovasi dalam pengembangan produk serta kolaborasi dengan semua perusahaan yang ada dalam ekosistem pembayaran digital nasional. Perseroan berharap dengan terwujudnya ekosistem pembayaran digital nasional di Indonesia yang efisien, akan membawa kemudahan bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk masuk ke dalam ekosistem digital ke depannya.