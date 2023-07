IHSG Masih Lanjutkan Kenaikannya

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG melanjutkan kenaikan karena sentimen rendahnya inflasi dari Amerika Serikat (AS). IHSG naik 0,09 persen atau 5,7 bps ke level 6.817 pada pembukaan perdagangan Kamis, 13 Juli 2023.Bursa saham Amerika Serikat (AS) menghijau lagi pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat. Bursa Paman Sam kembali menghijau di tengah sentimen dari inflasi AS terkini yang di bawah ekspektasi.Melansir CNBC International, Kamis, 13 Juli 2023, indeks Nasdaq naik 1,15 persen, Dow Jones (DJIA) naik 0,25 persen, dan S&P 500 naik 0,74 persen. Kenaikan indeks didorong oleh saham-saham teknologi dan ritel.Saham-saham yang naik adalah Domino's Pizza, Enphase Energy, Invesco Ltd, Newmont Corp, JD.Com, PDD Holdings. Sementara itu saham-saham yang melemah adalah Lucid Group, Palo Alto, Zscaler Inc, CIsco System, United Health, IBM, Merck & Co Inc, dan Cigna Group.