Ini Penyebab Kurs Rupiah Melonjak Tajam

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada perdagangan awal tahun menguat tajam didukung sentimen positif global.Pada pukul 09.56 WIB, rupiah bergerak menguat 170 poin atau 1,21 persen ke posisi Rp13.880 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.050 per USD."Rupiah mungkin bisa menguat terhadap dolar AS di awal perdagangan 2021 ini karena berbagai sentimen positif seperti ekspektasi stimulus lanjutan AS, tercapainya kesepakatan Brexit dan mulai gencarnya vaksinasi covid-19 di dunia," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Senin, 4 Januari 2021.Baca: Kurs Rupiah Pagi Ini Meroket, Tembus Rp13.920/USD! Menurut Ariston, sentimen tersebut mendorong pelaku pasar untuk masuk ke aset berisiko. Indeks dolar AS juga masih tertekan di area 89. Nilai tukar mayor dan mata uang negara berkembang umumnya bergerak menguat terhadap dolar AS."Dari Tanah Air, pasar akan mewaspadai laporan kenaikan kasus covid-19 yang bila menimbulkan kebijakan pembatasan, bisa mendorong pelemahan rupiah," ujar Ariston.Ariston memperkirakan pada akhir tahun rupiah bergerak di kisaran Rp13.900 per USD hingga Rp14.100 per USD.Pada Rabu, 30 Desember 2020 lalu rupiah ditutup menguat 80 poin atau 0,57 persen ke posisi Rp14.050 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.130 per USD.(AHL)