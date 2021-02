BI: Asosiasi Bank di Singapura dan New York Adopsi Perubahan Jisdor

Jakarta: Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Donny Hutabarat mengatakan The Association of Banks in Singapore (ABS) dan The Emerging Markets Traders Association (EMTA) di New York sudah mulai mengadopsi mekanisme Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ( Jisdor ) yang baru disesuaikan.

Di Turki pun demikian, mereka melakukan pemantauan transaksi pada pukul 10.00 hingga 15.00 dengan waktu pengumuman dilakukan pada pukul 15.30. Sedangkan di Meksiko, pemantauan transaksi dilakukan pada pukul 08.30 hingga 15.00 dengan waktu pengumuman dilakukan pada pukul 16.00.

Kedua asosiasi bank tersebut telah mengadopsi perubahan mekanisme Jisdor sejak diumumkan pada 21 Januari 2021. Hal ini merupakan bagian dari komunikasi asosiasi kepada investor asing yang menggunakan Jisdor sebagai acuan transaksi mereka."The Association of Banks in Singapore (ABS) dan di New York mereka sudah meng-adopt sistem baru ini, sudah masuk kepada draf perjanjian usaha mereka. Sekarang mereka siap untuk melakukan (perubahan mekanisme Jisdor ) ini," ujar Donny dalam Taklimat Media yang digelar Bank Indonesia secara virtual, Rabu, 3 Februari 2021.Adapun perubahan pemantauan transaksi dan waktu penerbitan kurs referensi Jisdor diberlakukan mulai 5 April 2021. Perubahan diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar valas domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar di Indonesia.Periode pemantauan transaksi pembentuk Jisdor berubah, dari semula pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.45 WIB menjadi pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Perubahan tersebut membuat Jisdor lebih mencerminkan transaksi spot yang terjadi sepanjang hari.Kemudian penyesuaian waktu penerbitan Jisdor pun berubah, dari yang semula pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.15 WIB. Dalam periode penyesuaian waktu operasional pasar valuta asing domestik terkait pandemi covid-19, rentang waktu perhitungan Jisdor akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dan Jisdor akan terbit pada pukul 15.15 WIB."Implementasinya akan dilakukan pada 5 April 2021. Oleh karena itu ada waktu yang cukup bagi pelaku pasar untuk melihat Jisdor ini nanti bagaimana disesuaikan di masing-masing stakeholder, baik itu di front office, middle office, maupun back office," tuturnya.Donny menyebutkan perubahan Jisdor sudah sesuai dengan kurs referensi pembentuk mata uang di berbagai negara. Di Korea Selatan misalnya, pemantauan transaksi berlangsung pada pukul 09.00 hingga 15.30 dengan waktu pengumuman dilakukan pada pukul 16.00."Jisdor kita, ini nanti akan diumumkan jam 16.15 WIB dengan data transaksi mulai jam 08.00 sampai dengan 16.00 WIB, sehingga kita lihat di sini kita sudah setara dan kemudian juga sudah ikut global best practices," tegasnya.Donny mengungkapkan bahwa Bank Indonesia merasa perlu mengumumkan dan mengkomunikasikan perubahan mekanisme Jisdor secara luas. "Sebab banyak sekali yang menggunakan Jisdor, makanya kita perlu mengumumkan ini dan mengkomunikasikan secara luas," pungkas Donny.(Des)