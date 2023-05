IHSG Pagi Menghijau, Kurs Rupiah Dibuka Melemah!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau bergerak di jalur hijau. Sedangkan Ajaib Sekuritas memperkirakan indeks acuan saham Indonesia pada hari ini bergerak bervariasi di kisaran 6.690-6.762.IHSG Jumat, 26 Mei 2023, perdagangan pagi dibuka merekah di posisi 6.714. Level tertinggi di 6.727 dan terendah di 6.705. Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 3,3 miliar lembar saham senilai Rp1,3 triliun. Sebanyak 211 saham menguat, sebanyak 211 saham melemah, dan sebanyak 211 saham stagnan.Sedangkan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah tipis sebanyak 0,02 persen atau 3,5 poin menjadi Rp14.956 per USD dibandingkan sebelumnya Rp14.953 per USD.Sementara itu, saham-saham di Wall Street beragam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal itu terjadi karena perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan kecerdasan buatan (AI) memicu antusiasme investor, melebihi kekhawatiran gagal bayar utang AS.Indeks Dow Jones Industrial Average tergelincir 35,27 poin atau 0,11 persen, menjadi 32.764,65 poin. Indeks S&P 500 bertambah 36,04 poin atau 0,88 persen, menjadi berakhir di 4.151,28 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 213,93 poin atau 1,71 persen, menjadi ditutup pada 12.698,09 poin.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan energi dan utilitas memimpin penurunan masing-masing merosot 1,89 persen dan 1,38 persen. Sementara itu, sektor jasa teknologi dan komunikasi memimpin penguatan dengan masing-masing naik 4,45 persen dan 0,43 persen.Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya untuk sesi keempat berturut-turut pada pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Penguatan terjadi di tengah kekhawatiran berkelanjutan atas kemungkinan gagal bayar utang AS dan data ekonomi makro dan pasar tenaga kerja yang optimis.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,34 persen menjadi 104,2424 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0722 dari USD1,0750 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2318 dari USD1,2361 pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 139,9710 yen Jepang, lebih tinggi dari 139,1400 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9063 franc Swiss dari 0,9051 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3638 dolar Kanada dari 1,3598 dolar Kanada. Dolar AS meningkat menjadi 10,8328 krona Swedia dari 10,7255 krona Swedia.