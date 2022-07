Jelang Akhir Pekan, Rupiah Pagi Bertaji ke Rp15.006/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya menguat, setelah dalam beberapa hari terakhir terus mengalami tekanan pasar keuangan global.Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka di level Rp15.006 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 14 poin atau setara 0,09 persen dari Rp15.020 per USD pada perdagangan hari sebelumnya.Rupiah berada pada rentang Rp14.994 per USD sampai Rp15.025 per USD dengan year to date (ytd) return 5,21 persen. Sedangkan menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.995 per USD.Sementara itu, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menguat 25 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp14.995 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.020 per USD.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak secara fluktuatif. Meski memang mata uang Garuda tersebut diprediksi ditutup melemah. Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.010 per USD sampai Rp15.060 per USD," jelas Ibrahim dalam analisis hariannya, dikutip Jumat, 15 Juli 2022.Lebih lanjut ia mengungkapkan penguatan dolar AS terhadap mata uang lainnya terjadi karena data inflasi AS yang tinggi , sehingga mendorong ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut dari Federal Reserve AS yang lebih cepat dan arus safe-haven di tengah meningkatnya kekhawatiran akan resesi."Pasar memperkirakan kenaikan suku bunga Fed satu persentase poin bersejarah akhir bulan ini. Presiden Fed Bank of Atlanta Raphael Bostic mengatakan langkah tersebut untuk memerangi tekanan harga," pungkasnya.