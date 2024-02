Advertisement

Sentimen global

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini berpeluang bergerak volatile menjelang rilis inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia periode Januari 2024.IHSG dibuka menguat 13,28 poin atau 0,19 persen ke posisi 7.150,37. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,47 poin atau 0,26 persen ke posisi 953,96."Fokus juga tertuju pada rilis laporan keuangan full year 2023. IHSG berpeluang bergerak fluktuatif pada awal pekan ini," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas, dilansir Antara, Senin, 29 Januari 2024.Sementara dari domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan inflasi IHK Indonesia periode Januari 2024. Secara historis, inflasi Januari biasanya tinggi karena naiknya harga-harga bahan pangan akibat pola musiman yakni datangnya musim hujan.Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kelima calon presiden (capres) 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024, yang mengusung delapan tema besar yaitu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM, dan inklusi.Sedangkan dari mancanegara, International Monetary Fund (IMF), kepercayaan konsumen CB periode Januari 2024 dan lowongan pekerjaan JOLTs periode Desember 2023 akan rilis pada Selasa, 30 Januari 2024.Selain itu, The Fed akan menggelar pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), dan pasar berekspektasi The Fed akan mempertahankan suku bunga di level 5,25-5,5 persen pada pertemuan mendatang.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street ditutup beragam pada perdagangan terakhir pekan kemarin. Dow Jones ditutup menguat 0,16 persen di level 38.109,43, sementara berbeda dengan S&P 500 melemah 0,07 persen di level 4.890,97, dan Nasdaq juga turun 0,36 persen di level 15.455,36.