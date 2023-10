Modal Asing Rp5,36 Triliun Kabur Selama Sepekan

Advertisement

Rupiah melemah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik selama sepekan terakhir sebesar Rp5,36 triliunDilansir dari Antara, Jumat, 20 Oktober 2023, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan nilai tersebut terdiri dari modal asing keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,45 triliun dan dari pasar saham Rp3,01 triliun, dan modal asing yang masuk di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp1,1 triliun.Dengan demikian, modal asing bersih yang masuk ke Indonesia sejak 1 Januari hingga 19 Oktober 2023 adalah senilai Rp51,45 triliun di pasar SBN dan Rp11,06 triliun di SRBI, serta modal asing yang keluar dari pasar saham sebesar Rp7,26 triliun.Selain itu, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia lima tahun sebesar 100,83 basis poin (bps) per 19 Oktober 2023, naik dibandingkan per 13 Oktober 2023 yang tercatat sebesar 95,48 bps.Di sisi lain, nilai tukar rupiah melemah pada Jumat pagi, 20 Oktober 2023 di level Rp15.845 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.810 per USD pada penutupan perdagangan Kamis, 19 Oktober 2023.Sementara rupiah melemah, indeks dolar AS juga melemah ke level 106,25 pada akhir perdagangan Kamis, 19 Oktober 2023.Imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 7,07 persen. Sementara imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun naik menjadi 4,99 persen."BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Erwin.