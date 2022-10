Nah Gitu Dong! Rupiah Sore Konsisten Menguat ke Rp15.247/USD Hari Ini

Mengutip Bloomberg, Selasa, 4 Oktober 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir di level Rp15.247 per USD, menguat 55 poin atau setara 0,36 persen. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.237 hingga Rp15.312 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.196 per USD.



Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat bergerak melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena euro dan

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD0,9821 dibandingkan dengan USD0,9810 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris meningkat menjadi USD1,1313 dari USD1,1173 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,6517 dibandingkan dengan USD0,6410. Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Selasa terpantau kian menguat dibandingkan dengan pembukaan pada pagi tadi di posisi Rp15.282 per USD. Mata uang Garuda mampu mengambil kesempatan untuk konsisten di jalur hijau di saat mata uang Paman Sam kehabisan tenaga untuk merekah.Mengutip Bloomberg, Selasa, 4 Oktober 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir di level Rp15.247 per USD, menguat 55 poin atau setara 0,36 persen. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.237 hingga Rp15.312 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.196 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat bergerak melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena euro dan poundsterling Inggris naik. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,33 persen menjadi 111,7460.Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD0,9821 dibandingkan dengan USD0,9810 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris meningkat menjadi USD1,1313 dari USD1,1173 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,6517 dibandingkan dengan USD0,6410.

Sedangkan dolar AS dibeli 144,72 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 144,77 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9930 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9861 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3635 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3811 dolar Kanada.



Laju saham di bursa Wall Street menghijau pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali naik setelah beberapa hari lalu melemah. Kenaikan bursa saham AS didorong saham-saham energi.



Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 2,66 persen dengan berada pada level 29.490. Kemudian indeks S&P 500 menguat sebanyak 2,59 persen dengan berada pada level 3.678. Lalu indeks Nasdaq naik sebesar 2,27 persen dengan berada pada level 10.815.

(ABD)