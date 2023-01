Harga Emas Pegadaian Turun, Ini Rinciannya..

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga emas Antam

Emas batangan 0,5 gram Rp588 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,072 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,080 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,094 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,121 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,184 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,328 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,574 juta. Emas batangan 100 gram Rp101,067 juta. Emas batangan 250 gram Rp252,391 juta. Emas batangan 500 gram Rp504,562 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp1,009 miliar.

Harga emas Antam batik

Emas batangan 0,5 gram Rp661 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,227 juta. Emas batangan 8 gram Rp9,310 juta.

Harga emas Antam retro

Emas batangan 0,5 gram Rp558 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,044 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,068 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,071 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,103 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,142 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,212 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,332 juta. Emas batangan 100 gram Rp100,574 juta. Emas batangan 250 gram Rp251,130 juta. Emas batangan 500 gram Rp502,018 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp1,003 miliar.

Harga emas UBS

Harga emas UBS 0,5 gram Rp555 ribu. Harga emas UBS 1 gram Rp1,039 juta. Harga emas UBS 2 gram Rp2,062 juta. Harga emas UBS 5 gram Rp5,094 juta. Harga emas UBS 10 gram Rp10,133 juta. Harga emas UBS 25 gram Rp25,280 juta. Harga emas UBS 50 gram Rp50,456 juta. Harga emas UBS 100 gram Rp100,872 juta. Harga emas UBS 250 gram Rp252,104 juta. Harga emas UBS 500 gram Rp503,613 juta.

(ANN)

Jakarta: Harga emas yang dijual PT Pegadaian (Persero) pada hari ini beberapa mengalami penurunan.Melansir laman Pegadaian, Selasa, 24 Januari 2023, harga emas antam retro dan UBS tercatat turun Rp1.000 per gram menjadi Rp1,044 juta per gram dan Rp1,039 juta per gram.Sementara, harga emas Antam masih tetap bertengger di Rp1,072 juta per gram dan harga emas Antam batik sebesar Rp1,227 juta per gram.Berikut daftar harga emas di Pegadaian per 24 Januari 2023: