Saingi Dolar AS, Rupiah Melesat di Akhir Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

melonjak ke level tertinggi hampir 16 bulan terhadap euro dan mata uang lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal tersebut terjadi setelah

terpanas dalam 30 tahun mendorong spekulasi bahwa

akan memperketat kebijakan moneter lebih cepat dari perkiraan.

Mengutip

, Jumat, 12 November 2021, berita soal harga-harga konsumen AS naik bulan lalu pada laju tahunan tercepat sejak 1990 memicu spekulasi bank sentral AS akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan ketika para pedagang mempertanyakan pendiriannya bahwa inflasi tinggi saat ini adalah sementara.

Indeks dolar yang mengukur

terhadap enam mata uang utama saingannya tampak bersiap untuk kenaikan hari kedua berturut-turut, menyentuh 95,197, tertinggi sejak 22 Juli 2020. Terakhir indeks menguat 0,36 persen pada 95,1630.

(AHL)

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini terus bergerak menguat . Sejak pembukaan perdagangan, mata uang Garuda makin melesat.Mengutip Bloomberg, Jumat, 12 November 2021, rupiah menguat ke level Rp14.219 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.278 per USD.Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah juga sudah bergerak menguat hingga 58,6 poin atau setara 0,41 persen ke posisi Rp14.254 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.218-Rp14.265 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,20 persen.Sementara itu, melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.233 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat hingga 52 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.285 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.243 per USD.Sebelumnya, dolar AS Antaragreenback