Kurs Rupiah Sore Makin Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini makin melemah. Mata uang Garuda tersebut sudah bergerak melemah sejak pembukaan perdagangan.Mengutip Bloomberg, Rabu, 17 November 2021, rupiah melemah ke level Rp14.243 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.220 per USD.Namun jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini yang dibuka ke posisi Rp14.239 per USD, nilai tukar rupiah sudah bergerak melemah hingga 23,5 poin atau setara 0,17 persen.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.230-Rp14.27 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,38 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.240 per USD. Gerak rupiah terpantau melemah 32 poin atau setara 0,23 persen dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di level Rp14.208 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.259 per USD.