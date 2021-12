242 Saham Raup Cuan, IHSG Parkir di Level 6.598

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hingga penutupan sore ini terus bertahan di zona hijau. IHSG mampu mempertahankan penguatannya sejak pagi.Mengutip laman RTI, Selasa, 28 Desember 2021, gerak IHSG menguat 22,899 poin atau setara 0,348 persen ke posisi 6.598.Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG sempat bertengger di posisi 6.588. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.615 dan level terendah di 6.586.Sementara itu volume perdagangan saham tercatat sebanyak 30,5 miliar lembar senilai Rp10,6 triliun. Sebanyak 242 saham menguat, 285 saham melemah, 149 saham stagnan, dan terjadi 1.277.602 kali transaksi.Di sisi lain, kurs rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, 28 Desember 2021 terpantau menguat.Mengutip Bloomberg, mata uang Garuda berada di posisi Rp14.214 per USD, naik 15 poin atau setara 0,11 persen dari posisi Rp14.229 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah justru berada di zona merah pada posisi Rp14.239 per USD. Rupiah melemah 19 poin atau setara 0,13 persen dari Rp14.220 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.237 per USD atau turun 12 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.225 per USD.