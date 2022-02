Bank DBS Dorong Pencapaian Emisi Nol Bersih di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank DBS Indonesia memandang penerapan sustainable finance di industri perbankan bisa berpartisipasi dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Hal itu penting karena juga bisa membantu pemerintah mencapai emisi nol bersih demi ekonomi berkelanjutan."DBS Group berkomitmen mencapai emisi nol bersih pada 2050," sebut Director of Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia Rudy Tandjung, dalam 'DBSI Spring Festival 'Roaring to Win 2022', yang digelar secara virtual, Kamis, 10 Februari 2022.Selain itu, tambahnya, Bank DBS Indonesia mengajak para nasabah untuk menangkap peluang investasi dari berbagai industri berbasis bisnis dan kekayaan yang berkelanjutan atau berprinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui Reksa Dana Indeks Eastspring IDX ESG Leaders Plus berdenominasi rupiah."Menjadikannya reksa dana indeks pertama yang berbasis dari kinerja indeks IDX ESG Leaders. Untuk kemudahan berinvestasi, semua produk ini tersedia melalui aplikasi digibank by DBS, nasabah dapat melakukan registrasi Single Investor Identity (SID) dan akses transaksi 24/7," tuturnya.Di kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, Pertamina juga berkomitmen untuk mendukung penggunaan energi ramah lingkungan mencakup pendirian Subholding Power & New Renewable Energy (NRE) yang menjadi masa depan Pertamina.Pertamina, tambahnya, berupaya untuk mendukung Pemerintah Indonesia mencapai pengurangan 29 persen emisi karbon pada 2030. Selain pendirian Subholding NRE, lanjutnya, dalam masa transisi energi Pertamina juga aktif berinovasi untuk menjadikan gas sebagai bahan bakar pilihan yang lebih ramah lingkungan serta mengembangkan bisnis petrokimia."Sebab, Pertamina juga memiliki tugas penting untuk mengoptimasi devisa," pungkasnya.