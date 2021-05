Ini Sinyal Harga Emas Bakal Terus Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai harga emas dunia yang telah menyentuh USD1.850 per troy ons menjadi bukti bahwa emas dunia terus mengalami penguatan. Hal ini sejalan dengan prediksi Ibrahim yang memperkirakan bahwa harga emas dunia akan menembus USD2.075 per troy ons atau setara Rp1,05 juta (kurs Rp14.300 per USD)."Harga emas dunia sudah menyentuh level resisten di USD1.850 per troy ons. Ini tanda-tanda positif emas dunia terus menguat," ujar Ibrahim dalam keterangan resminya, Senin, 17 Mei 2021.Sebelumnya Ibrahim mengungkapkan bahwa harga emas dunia akan menembus level tertingginya di level USD2.075 per troy ons. Guna mencapai level harga tertinggi, sebut dia, maka harga emas dunia harus menyentuh level resisten USD1.850 per troy ons. Kemudian, ke level USD1.877 per troy ons.Setelah berbulan-bulan lesu, harga emas tiba-tiba pecah dan mengejar ketinggalan dari berbagai komoditas lainnya seperti minyak, tembaga, dan kopi. Komoditas-komoditas tersebut telah bereaksi terhadap tekanan inflasi yang meningkat sejak awal tahun."Apalagi setelah rilis data ekonomi Amerika Serikat yang menciptakan pekerjaan yang jauh lebih sedikit pada April dari yang diperkirakan, kondisi itu menimbulkan keraguan atas kekuatan pemulihan ekonomi," sebutnya.Sentimen lainnya, tsunami covid-19 yang terjadi di India telah memakan korban sebanyak 1,5 juta orang. Bahkan banyak ilmuwan memperkirakan bahwa covid-19 di India akan meningkat hingga 10 kali lipat dari angka awal sebanyak 1,5 juta."Ini merupakan bencana internasional yang lebih mengerikan dari covid-19 tahun sebelumnya, bahkan Perang Dunia II. Wabah tersebut sudah menyebar ke berbagai negara di belahan dunia terutama di Asia dan ini tanda-tanda varian covid-19 akan tumbuh subur kembali di 2021 sehingga ketakutan-ketakutan akan menggerogoti negara-negara yang sebelumnya sudah kembali keluar dari bencana covid-19," tutur Ibrahim.Di dalam negeri, harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Senin, 17 Mei 2021 terpantau naik. Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas naik Rp4 ribu per gram di level Rp937 ribu per gram. Begitu juga dengan harga pembelian kembali (buyback) emas di level Rp842 ribu per gram atau naik Rp5 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya setara dengan Rp8,86 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya setara dengan Rp22 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp43,9 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya setara dengan Rp87,9 juta.(DEV)