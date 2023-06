Kehadiran Kartu Kredit Tap-to-Pay di Indonesia Dorong Digitalisasi Keuangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Perusahaan pembiayaan PT Honest Financial Technologies (Honest) membuat terobosan baru dengan meluncurkan kartu kredit yang dikenal dengan nama Honest Card. Produk ini dilengkapi dengan kemampuan pembayaran menggunakan ponsel, memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC).Pengguna Honest Card dapat membayar tanpa kartu fisik melalui fitur Tap-to-Pay pertama di Indonesia. Fitur itu dapat diakses melalui Honest App yang sudah tersedia di Playstore. Desain kartu kredit ini berbeda, tidak ada nomor kartu yang tercetak sehingga menjadikannya sebagai kartu kredit numberless pertama di Indonesia. Hal itu untuk melindungi pengguna.Direktur Utama Honest Financial Technologies Dharu Estiningrum mengatakan prioritas utama adalah untuk melindungi, memudahkan, dan memberikan kenyamanan pada pelanggan sehingga Honest Card menjadi alat pembayaran yang digunakan sehari-hari oleh para pelanggan."Teknologi adalah pilar penting agar kami dapat memberikan produk yang mudah, transparan, dan dapat diadopsi dengan cepat. Hal terpenting adalah melihat, mengamati dan mendengarkan konsumen kita, sehingga kami dapat mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen," tuturnya, Jumat, 9 Juni 2023.Ia mengatakan pihaknya memilih teknologi berdasarkan pengamatan terhadap kebiasaan konsumen di Indonesia. Salah satunya adalah hanya menyediakan nomor kartu dan data penting lainnya di dalam aplikasi dan mendesain kartu tanpa nomor atau numberless."Sangat lazim kita melihat konsumen memberikan kartu kreditnya saat di tempat makan atau pusat perbelanjaan. Hal ini memungkinkan data penting kartu kredit dilihat oleh orang lain. Dengan menghilangkan komponen nomor kartu dan data penting lainnya, secara otomatis kami mengintervensi adanya risiko konsumen menyerahkan data ke orang lain," ucapnya.Dalam aplikasi Honest, tambahnya, terdapat berbagai fitur-fitur keamanan yang dapat melindungi konsumen yang dimungkinkan oleh teknologi, di antaranya akses biometrik. Untuk masuk ke aplikasi Honest, konsumen dapat mengakses ke nomor kartu dan detail lainnya, pelanggan dapat mendaftarkan akses biometrik sesuai dengan tipe ponselnya."Selain itu pelanggan juga dapat melakukan penguncian Honest Card melalui aplikasi secara instan, tidak perlu cemas saat mereka kehilangan kartu fisiknya. Security is our priority," tuturnya.Direktur Risiko Honest Financial Technologies Sanjay Nandrajog menambahkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen, pendaftaran Honest Card dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pelanggan cukup mengunduh aplikasi Honest di Playstore, proses pengajuan mudah dan cepat, rata-rata pelanggan menyelesaikannya dalam waktu 10 menit.Konsep pengajuan tanpa tatap muka ini, tambahnya, dirancang untuk memberikan fleksibilitas penuh kepada pelanggan. Tanpa perlu keluar rumah dan tanpa perlu ada pengisian formulir berbasis kertas mengurangi kerepotan konsumen mengakses layanan kartu kredit."Kami menggunakan teknologi machine learning pada proses penilaian kelayakan kredit. Hal ini memberi manfaat nyata bagi pelanggan karena keputusan kredit dapat diberikan dengan cepat. Seluruh proses berlangsung transparan, berbasis data yang diberikan oleh pelanggan, tanpa intervensi manusia," pungkasnya.