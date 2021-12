Allianz Life Catat Premi Bruto Capai Rp14,9 Triliun di Kuartal III

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Allianz Life Indonesia mencatat premi bruto hingga kuartal ketiga 2021 mencapai Rp14,9 triliun atau naik 26,6 persen ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan pemulihan ekonomi yang terus digenjot pemerintah diharapkan bisa berdampak positif terhadap kinerja industri asuransi di 2022.Sedangkan jumlah klaim yang dibayarkan hingga akhir kuartal III-2021, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnaen Karin, mencapai Rp10,1 triliun atau naik sebanyak 34 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya."Pembayaran klaim ini adalah faktor yang sangat penting dan menepati janji kami untuk bisa memproses klaim dengan mudah dan secepatnya karena banyak keluarga yang membutuhkan nilai dari klaim tersebut," tuturnya, dalam diskusi virtual bertajuk 'How Insurance and Media Survive During the New Normal & Get Ready for 2022', Selasa, 21 Desember 2021.Selain itu, ia mengungkapkan, jumlah tertanggung mencapai 9,3 juta tertanggung sampai dengan kuartal III-2021 atau tumbuh delapan persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Allianz berharap jumlah tertanggung tersebut bisa terus tumbuh di masa-masa yang akan datang.Karin Zulkarnaen menjelaskan di kuartal III-2020 jumlah tertanggung tercatat sebanyak 8,3 juta tertanggung. Sedangkan di kuartal III di tahun ini tumbuh delapan persen atau bertambah satu juta tertanggung menjadi total ada 9,3 juta tertanggung."Sampai di November 2021 ini jumlah tertanggung sudah meningkat lagi. Sudah mencapai 10,4 juta tertanggung," kata Karin, di acara yang juga bersamaan dengan Allianz Journalist Writing Competition Winner Announcement.