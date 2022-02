Bos BI Pastikan Rupiah Tetap Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global

Dengan perkembangan ini, lanjutnya, mata uang Garuda sampai dengan 9 Februari 2022 mencatat depresiasi sekitar 0,73 persen (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi, melalui langkah-langkah mendorong efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar," jelas Perry.



Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.342 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 16 poin atau setara 0,11 persen dari posisi Rp14.358 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.347 per USD. Rupiah menguat 14,5 poin atau setara 0,10 persen dari Rp14.362 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.344 per USD atau naik 22 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.366 per USD.

"Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing dan pasokan valas domestik, persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia," ujar Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI secara virtual, Kamis, 10 Februari 2022.Perry mengungkapkan hal tersebut sejalan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina yang terdepresiasi sebesar 0,71 persen (ytd), India 0,65 persen (ytd), dan Korea Selatan 0,62 persen (ytd).Ia menegaskan kedepannya nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut.