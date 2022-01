Parkir di Rp14.374/USD, Rupiah Menguat Meski Banyak Tekanan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Jumat, 28 Januari 2022 terpantau mulai menguat.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada level Rp14.374 per USD. Mata uang Garuda naik 14,5 poin atau setara 0,10 persen dari posisi Rp14.389 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah terkerek ke posisi Rp14.364 per USD dari penutupan perdagangan lalu di posisi Rp14.380. Rupiah menguat 16 poin atau 0,11 persen.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.381 per USD atau menguat tipis dibandingkan perdagangan hari sebelumnya di posisi Rp14.385 per USD.Adapun kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan bank sentral AS atau Federal Reserve ( The Fed ) masih membayangi rupiah.Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, dilansir Antara, menilai pertumbuhan data PDB AS kuartal IV-2021 yang dirilis semalam hasilnya lebih bagus dari ekspektasi pasar sehingga membantu penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya.Ekonomi AS tumbuh 6,9 persen, di atas perkiraan 5,5 persen. "Data ini menunjukkan bahwa ekonomi AS di tengah pandemi ini siap menerima kebijakan pengetatan moneter AS," ujar Ariston.Di sisi lain, Ariston menilai sikap pasar yang mulai masuk kembali ke pasar saham untuk mengambil kesempatan pembelian di harga rendah, mungkin bisa menjadi penahan laju penguatan dolar AS."Dari dalam negeri, kasus covid-19 yang masih meninggi setiap hari masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar dan penekan rupiah," pungkasnya.