Investment Club Berbagi Pengetahuan Seputar Investasi kepada Generasi Muda

Jakarta: Setiap orang pastinya memiliki kondisi keuangan yang stabil. Dalam menjaga kondisi tersebut, masih banyak orang yang tidak pandai untuk mengelola keuangannya.Dalam menjawab permasalahan tersebut, Investment Club hadir untuk memenuhi keinginan tersebut. Investment Club merupakan organisasi yang berada di bawah naungan himpunan mahasiswa Finance Investment & Society (FIS) dan program studi S1 Finance & Banking Universitas Prasetiya Mulya.Investment Club mempunyai misi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan mengajak generasi muda untuk menjelajahi dunia seputar investasi.Tahun ini Investment Club mengangkat tema Unraveling Fundamental Investing Steps Within Millennials. Investment Club menghadirkan delapan rangkaian sesi acara yang diadakan dari Maret dan berakhir pada Juli 2021.FINVEST 1 menjadi acara pertama dengan mengundang Billy Tanhadi selaku salah satu founder dari Coffee Meets Stocks. Bersama Beliau, Imvostors dipandu dalam mempelajari basic knowledge yang perlu diketahui sebelum memasuki dunia saham.Dari money management yang baik, mengatur profil risiko, hingga studi kasus yang telah disiapkan untuk Imvostors.Dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu FINVEST 2. Turut hadir Teguh Hidayat, selaku author dari buku Beat the Market in Five Minutes. Teguh telah berkecimpung dalam dunia pasar modal sejak lama.Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi pertama yang mengajarkan untuk berhenti mengikuti analisis orang lain dan mulai untuk memilih perusahaan sendiri.Berhasil meningkatkan antusiasme peserta, sesi terakhir, FINVEST 3, terlaksana dengan meriah. Menghadirkan Rivan Kurniawan, salah satu value investor Indonesia yang telah memulai perjalanan di pasar modal sejak 2008.Imvostors belajar lebih lanjut bagaimana mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan. Pada penghujung acara, terdapat segment Time Is Money dimana Imvostors diberikan beberapa pertanyaan seputar materi yang telah diberikan.Keseruan FINVEST 3 menjadi puncak dan akhir dari keseluruhan sesi FINVEST. Di setiap akhir sesi setiap FINVEST, terdapat kejutan yaitu bagi peserta. Peserta yang beruntung berhak mendapatkan uang tunai dengan nominal Rp100 ribu.Selain itu, masih banyak lagi sesi yang akan didapatkan, seperti Sekolah Pasar Modal (SPM) yang menghadirkan Phillips Sekuritas Indonesia, IC Talks 1 bersama Ternak Uang dan Ngerti Saham, IC TALKS 2, IC Conference, dan Investment Fair.Berbeda dari acara-acara sebelumnya, IC Conference memberikan nuansa baru berupa talkshow yang dibintangi representatif dari pemerintah untuk membahas seputar kebijakan pemerintah yang sedang ramai dibahas oleh masyarakat luas.Hingga pada acara terakhir, yaitu Investment Fair, sebuah acara pameran karir secara daring melalui virtual booth yang mendatangkan berbagai sekuritas atau asset management.Dengan tema Pathways to Dream My Career, diharapkan dapat menjadi jembatan bagi partisipan dalam membangun relasi yang baik dengan perusahaan untuk meningkatkan kesempatan dunia kerja di pasar saham.Tidak lupa, Investing Season yang akan diadakan dari akhir SPM sampai IC Talks 1, tempat Imvostors menunjukan kebolehannya berinvestasi di pasar saham, dengan pemenang tiga pemegang ekuitas tertinggi akan memperoleh hadiah uang tunai dengan total Rp2 juta.(ROS)