Pembukaan Perdagangan Pagi: Kurs Rupiah Merekah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp15.214 per USD. Diharapkan sejumlah katalis positif terus bisa berdatangan baik dari dalam maupun luar negeri agar mata uang Garuda bisa merekah berkelanjutan.



Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, mengalami penurunan tipis sebesar 0,03 persen menjadi 102,4884 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0975 dari USD1,0960 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2724 dolar AS dari 1,2746 dolar AS. Sementara itu, dolar Amerika Serikat (USD) bertahan hampir datar terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Hal ini karena investor menunggu laporan inflasi AS untuk periode Juli 2023 yang akan dirilis pada Kamis waktu setempat.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, mengalami penurunan tipis sebesar 0,03 persen menjadi 102,4884 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0975 dari USD1,0960 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2724 dolar AS dari 1,2746 dolar AS.

Dolar AS dibeli 143,6760 yen Jepang, lebih tinggi dari 143,3690 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8773 franc Swiss dari 0,8756 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3417 dolar Kanada dari 1,3416 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,6838 krona Swedia dari 10,7000 krona Swedia.



Menurut Federal Reserve Bank of Cleveland, inflasi tahunan untuk Juli diperkirakan naik menjadi 3,4 persen. Sementara untuk inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, diperkirakan naik menjadi 4,9 persen.



"Kita sedang memulai membuat kemajuan yang ingin dilihat Fed untuk menurunkan inflasi menjadi 2,0 persen. Ini akan bergelombang, tapi kami berada di jalur yang benar untuk menurunkan inflasi menjadi 2,0 persen tanpa tindakan Fed lagi," kata Pendiri dan Presiden Firma Riset dan Analisis Inflation Insights Omair Sharif.



Di sisi ekonomi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) AS turun 3,1 persen dari satu minggu sebelumnya, menurut data yang dirilis oleh Survei Mortgage Bankers Association untuk pekan yang berakhir 4 Agustus. Suku bunga imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun berada di 4,02 persen pada Rabu, 9 Agustus 2023, dari 4,09 persen pada hari pasar sebelumnya.

(ABD)

Melansir Investing.com, Kamis, 10 Agustus 2023, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp15.199 per USD. Rentang harian pagi ini di Rp15.190 hingga Rp15.215 per USD. Sedangkan Yahoo Finance mencatat nilai tukar rupiah berada di level Rp15.151 per USD.