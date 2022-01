Rupiah Sore Tergelincir ke Level Rp14.353/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pasar uang masih bergejolak

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu, 26 Januari 2022 terpantau berada di zona merah.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada level Rp14.353 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah tiga poin atau setara 0,02 persen dari posisi Rp14.350 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di posisi Rp14.325 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.346 per USD atau naik 12 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.358 per USD.Pagi tadi, rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat seiring pelaku pasar yang tengah menanti keputusan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).Analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya mengatakan, pasar masih bergejolak dan volatilitas baik di saham, obligasi, maupun nilai tukar cenderung meningkat sejak awal pekan ini"Pelaku pasar masih menunggu hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) hari ini," ujar Rully, dilansir Antara.The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,25 persen pada Maret 2022 dan tiga kali lagi menaikkannya hingga menjadi satu persen pada akhir tahun.Namun pelaku pasar ada yang berspekulasi The Fed akan menaikkan suku bunga pada minggu ini meski kemungkinannya relatif kecil."Sementara dari dalam negeri belum ada faktor yang cukup signifikan bisa menopang sentimen global," kata Rully.Dari domestik, lanjut Rully, peningkatan jumlah kasus positif covid-19 menjadi sentimen negatif bagi pergerakan rupiah.