Rupiah Melemah Imbas Berakhirnya PSBB Transisi Tahap III

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini melemah di tengah berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di DKI Jakarta. Hari ini merupakan hari terakhir perpanjangan ketiga PSBB Transisi yang berlaku sejak 31 Juli 2020."Namun jika melihat angka pertambahan kasus di ibu kota yang masih tergolong tinggi dan bahkan memimpin pertambahan kasus secara nasional belakangan ini, bukan tak mungkin ke depan masa transisi PSBB masih akan diperpanjang," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya kepadaMedcom.id, Kamis, 13 Agustus 2020.Terkait hal tersebut, menurut Ibrahim, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berani mengambil keputusan yang tepat soal PSBB Transisi. Sebab keputusan memperpanjang atau menghentikan kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi masing-masing.Jika keputusan nantinya memperpanjang masa transisi PSBB, maka akan berdampak terhadap perekonomian nasional di kuartal III-2020. Jika demikian, peluang kontraksi dan resesi ekonomi nasional menjadi lebih besar.Kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah dari masa transisi PSBB menjadi masa kebiasan baru atau new normal, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian. Sehingga pergerakan perekonomian nasional kuartal ketiga akan lebih baik meski hanya nol persen."Ini yang sedang ditunggu oleh pasar, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai membuat kesalahan fatal dalam mengambil keputusan tersebut. Karena akan berpengaruh terhadap masa depan ekonomi Indonesia," tegas Ibrahim.Adapun dalam penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah melemah tipis. Mengutip dataBloomberg, nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp14.775 per USD dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.760 per USD.Mata uang Garuda tersebut melemah 15 poin atau setara 0,10 persen. Sedangkan rentang gerak harian rupiah berada di level Rp14.725 per USD sampai Rp14.793 per USD.Sedangkan menukil dataYahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.774 per USD. Sementara berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.877 per USD atau mengalami pelemahan sebanyak 100 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.777 per USD."Dalam perdagangan besok rupiah kemungkinan akan fluktuatif, namun ditutup menguat tipis di level Rp14.740 per USD hingga Rp14.800 per USD," tutup Ibrahim.