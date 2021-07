Semester I, CIMB Niaga Bukukan Laba Bersih Konsolidasi Rp2,1 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) atau CIMB Niaga melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi (unaudited) sebesar Rp2,1 triliun pada semester pertama 2021 dan menghasilkan earnings per share Rp85,54. Kondisi itu dapat ditorehkan di tengah ketidakpastian akibat pandemi covid-19 yang belum berakhir.Selain itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahaan mengatakan, CIMB Niaga membukukan pertumbuhan Return On Equity (ROE) menjadi 11,2 persen seiring peningkatan laba bersih sebesar 22,2 persen secara tahun ke tahun (yoy) menjadi Rp2,1 triliun. Pertumbuhan yang baik pada laba bersih didorong oleh peningkatan pendapatan operasional 8,7 persen yoy."Sementara biaya operasional secara umum flat, sehingga cost to income ratio turun menjadi 45,1 persen. Adapun biaya pencadangan naik sebesar 5,1 persen," kata Tigor, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Juli 2021.Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) CIMB Niaga tercatat masing-masing sebesar 22,1 persen dan 78,4 persen per 30 Juni 2021. Kemudian, CIMB Niaga mencatat total aset sebesar Rp288,9 triliun per 30 Juni 2021.Total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp218,1 triliun dengan rasio CASA sebesar 62,4 persen. Adapun giro dan tabungan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,2 persen yoy dan 10,5 persen yoy sejalan dengan komitmen untuk mengembangkan layanan digital dan meningkatkan customer experience.Jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp173,4 triliun, yang utamanya dikontribusikan oleh bisnis consumer banking yang tumbuh 5,0 persen yoy. Kemudian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tumbuh 7,3 persen yoy, dengan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) meningkat sebesar 12,6 persen yoy.Di segmen perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) membukukan total pembiayaan mencapai Rp33,1 triliun dan DPK sebesar Rp37,1 triliun per 30 Juni 2021. "Meskipun memperoleh hasil yang positif, kami tetap berhati-hati di tengah meningkatnya kembali wabah covid-19," pungkas Tigor.(ABD)