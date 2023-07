Agen Asuransi Jiwa Asia Tumbuh Pesat

Selalu menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjaga standar tertinggi kompetensi profesional dengan selalu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional. Memegang teguh kepercayaan nasabah dengan menganggap semua informasi usaha dan pribadi yang berhubungan dengan nasabah adalah hal yang istimewa dan harus dijaga kerahasiaannya. Menginformasikan fakta yang diperlukan selengkap mungkin sehingga nasabah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Menjaga perilaku dan sikap pribadi yang mencerminkan citra baik sebagai praktisi asuransi dan jasa keuangan serta sebagai anggota MDRT. Memastikan setiap penggantian produk asuransi atau keuangan adalah demi manfaat bagi nasabah. Menaati dan mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat anggota menjalankan bisnis atau usaha.





Tangerang: Presiden Million Dollar Round Table (MDRT) Peggy Tsai meminta MDRT sebagai wadah dari para profesional asuransi dari seluruh dunia atau The Premiere Association of Financial Professional (Asosiasi Premier Profesional Finansial) harus dioptimalkan sebagai tempat belajar bagi para agen asuransi profesional untuk dapat melayani nasabah dengan lebih baik."MDRT adalah wadah bagi agen asuransi jiwa yang unggul. Untuk itu kita harus pegang teguh kode etik sehingga dapat melayani nasabah dengan lebih baik," papar Peggy Tsai, saat konferensi pers MDRT Day 2023 di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Kamis, 13 Juli 2023.Menurut Peggy, kode etik MDRT menekankan pada tujuh pedoman dasar agen asuransi profesional yakni:Peggy mengatakan dalam waktu tiga tahun ke depan MDRT akan memasuki usia 100 tahun. Banyak tantangan dan juga perubahan yang terjadi dalam wadah MDRT, utamanya pergeseran pertumbuhan agen asuransi profesional ke kawasan Asia. Disebutkan saat ini keanggotaan MDRT di dunia telah mencapai lebih dari 90 ribu orang profesional asuransi jiwa dan jasa keuangan di dunia, yang berasal dari 500 perusahaan dari 70 negara di dunia."Anggota MDRT kini tumbuh sangat pesat. Kalau dulu hanya 10 ribuan dengan traditional way, sekarang sudah melampaui 80 ribu anggota di seluruh dunia. Tumbuh sangat pesat, dan banyak dari Asia. Ini karena semakin memahami keinginan nasabah sehingga pemasaran (produk asuransi) disesuaikan dengan corak lokal," ungkap Peggy yang juga menjabat sebagai Presiden MDRT pertama dari Asia.Dia juga menambahkan, saat ini MDRT global juga telah mengembangkan 600 MDRT Academy dan 200 Global Service yang telah tersebar di berbagai negara. Tujuannya adalah menegaskan keanggotaan MDRT diakui secara internasional sebagai standar mutu tinggi di dunia jasa asuransi jiwa dan jasa keuangan.Country Chair MDRT Indonesia Dedy Setio menambahkan, saat ini jumlah anggota MDRT di Indonesia mencapai 2,283 anggota. Namun angka tersebut diperkirakan terus tumbuh sejalan dengan samakin tingginya kesadaran masyarakat berasuransi."Kami menargetkan bisa mencapai 3.000 anggota tahun depan. Karena asuransi pascapandemi menjadi penting, karena kita harus hidup dengan proteksi," jelasnya.Committee Chair of MDRT Day Indonesia 2023 Anwar Aonillah mengatakan, MDRT Day Indonesia 2023 menjadi bagian dari upaya untuk terus memperkenalkan kepada para agen asuransi, perusahaan asuransi, dan tentunya juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, MDRT harus menjadi role model bagi profesi agen asuransi di Indonesia."Seminar MDRT Day Indonesia 2023 sebagai wadah untuk memberikan wawasan dan berbagi kisah inspiratif di kalangan agen asuransi jiwa, mendorong profesionalisme agen asuransi melalui peningkatan kompetensi, yang tidak hanya berdampak pada produktivitas tetapi juga yang lebih mendasar adalah kapasitas agen asuransi sebagai financial advisor yang handal, dimana kemampuan advisor agen asuransi jiwa harus terus dikembangkan sehingga setara dengan kemampuan agen asuransi di kawasan Asia, hingga global," jelas Anwar.