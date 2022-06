Rupiah Ditutup Melemah ke Rp14.491/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan mata uang Garuda tersebut karena dipicu kekhawatiran terjadinya stagflasi Bank Dunia, dalam laporan risetnya menyebutkan stagflasi karena kenaikan harga akibat perang di Ukraina bisa memicu krisis keuangan di negara berkembang seperti kejadian pada 1970.Selain itu, Bank Dunia menyebut resesi bakal sulit untuk dihindari. Untuk 2022, Bank Dunia memangkas pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,1 persen menjadi 2,9 persen."Peringatan dari Bank Dunia ini bisa memberikan sentimen negatif ke nilai tukar emerging market terhadap dolar AS," ungkap pengamat pasar uang Ariston Tjendra dalam keterangan resminya, Rabu, 8 Juni 2022.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.491 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 37 poin atau setara 0,26 persen dari posisi Rp14.454 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.474 per USD. Rupiah melemah 15 poin atau setara 0,10 persen dari Rp14.459 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.477 per USD atau turun sebesar 13 poin dari perdagangan di hari sebelumnya sebesar Rp14.464 per USD.