Kurs Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp14.340/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Kamis, 20 Januari 2022 terpantau menguatMengutip Bloomberg, mata uang Garuda berada di level Rp14.340 per USD atau menguat 23,5 poin atau setara 0,16 persen dari posisi Rp14.364 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau yaitu pada posisi Rp14.350 per USD. Rupiah melemah 15 poin atau setara 0,10 persen dari level Rp14.365 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.354 per USD atau naik 16 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.370 per USD.Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi, melalui keterangannya yang dikutip Medcom.id menilai pada perdagangan besok rupiah diprediksi akan melanjutkan penguatan."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.320 per USD sampai Rp14.380 per USD," ujar Ibrahim.