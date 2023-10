Pembukaan Perdagangan, IHSG Langsung Menghijau

baca juga: Ini Penyebab IHSG Perkasa di Kamis Sore

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) berada dalam zona positif dengan dibuka menguat pada hari ini.IHSG naik 0,27 persen atau 21,58 bps ke level 6.961 pada pembukaan perdagangan Jumat, 13 Oktober 2023. IHSG naik 0,38 persen dalam setahun. IHSG bergerak dalam rentang 6.933 sampai dengan 6.973 pembukaan perdagangan hari ini.“IHSG diprediksi bergerak mixed (variatif) cenderung terkoreksi dalam range 6.915 sampai 7.000,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih dikutip dari keterangan resmi.Sementara itu Wall Street cenderung melemah pada penutupan perdagangan kemarin. Dikutip dari CNBC International, Jumat, 13 Oktober 2023, Indeks komposit S&P 500 melemah 0,62 persen. Indeks komposit Nasdaq melemah sebesar 0,63 persen. Kemudian Indeks komposit Dow Jones Industrial Average (DJIA) melemah 0,51 persen.Saham yang menguat adalah Fasternal Co, Walgreens, KLA Corp, Nike Inc, Apple Inc dan Visa Inc. Kemudian saham yang melemah adalah Boeing Co, McDonald Corp, Verizon Communication, JD.Com in dan Warner Bros Discovery.Pergerakan Obligasi Pemerintah AS 10 tahun turun 0,016 persen, obligasi tenor 30 tahun turun 0,021 persen serta obligasi dengan tenor jangka pendek lima tahun turun 0,007 persen.