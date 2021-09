Indonesia Diyakini Jadi Pemain Besar Industri Keuangan Syariah Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia dipercaya dapat menjadi pemain besar dalam industri keuangan syariah dunia. Karena pada saat ini, Indonesia sudah memiliki posisi yang kuat dalam pasar keuangan syariah secara global.Berdasarkan laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020 dari Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) dan Revinitiv dari 135 negara, Indonesia masuk dalam lima besar negara berdasarkan nilai aset dengan transaksi USD 3 miliar. Indonesia masih di bawah Arab Saudi dengan nilai aset syariah mencapai sebanyak USD17 miliar, Iran sebesar USD14 miliar, Malaysia USD10 miliar, serta Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai aset syariah sebesar USD3 miliar."Posisi ini mencerminkan besarnya peluang Indonesia untuk menjadi pemain besar dalam industri keuangan syariah dunia," ucap CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib dalam welcome speech Indonesia Sharia Summit 2021 secara virtual, Rabu, 22 September 2021.Terkait hal tersebut, pemerintah secara resmi telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dengan menetapkan tiga pilar kunci dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.Pertama, pemberdayaan ekonomi syariah dengan pengembangan ekosistem halal value chain. Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah. Ketiga, penguatan riset, asesmen, dan edukasi.Sejatinya, menurut Mirdal, saat ini ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah terbentuk dan mampu memperkuat anggotanya sembari terus menarik masyarakat luas untuk masuk dan aktif ke dalam ekosistem syariah.Hal tersebut perlu dilakukan guna menjadikan syariah sebagai bagian dari gaya hidup dan meningkatkan nilai ekonomi syariah Indonesia dengan cepat dan berkelanjutan."Semoga apa yang kami hadirkan di Indonesia Sharia Summit 2021 ini dapat memperkaya khazanah, wawasan, dan referensi. Bukan hanya bagi para peserta yang hadir, tapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," harap Mirdal.Adapun Indonesia Sharia Summit 2021 yang digelar Media Group Network secara virtual mengangkat tema 'Kemaslahatan untuk Bangkit Bersama'. Perhelatan ini diselenggarakan selama dua hari, Rabu-Kamis, 22-23 September 2021 dan menghadirkan berbagai pemangku kebijakan dan pemerhati ekonomi keuangan syariah di Indonesia.