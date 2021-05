Harga Emas Antam Pekan Ini Kian Mahal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan di sepanjang pekan ini terlihat terus naik atau kian mahal. Logam mulia berupa emas menjadi pilihan para investor di tengah kejatuhan bursa saham Indonesia dengan level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di bawah 6.000.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Sabtu, 22 Mei 2021, harga emas Antam di awal pekan berada di posisi Rp937 ribu per gram. Lalu pada Selasa, 18 Mei, harga emas Antam naik ke posisi Rp947 ribu per gram. Kemudian pada Rabu, 19 Mei, harga emas Antam kembali menguat ke posisi Rp948 ribu per gram.Sedangkan pada Kamis, 20 Mei, harga emas Antam terpantau melemah tipis ke level Rp947 ribu per gram. Namun di akhir pekan atau tepatnya Jumat, 21 Mei, harga emas Antam meroket ke posisi Rp957 ribu per gram. Meski demikian, harga emas Antam belum mampu menembus level di atas psikologisnya yakni Rp1 juta per gram.Sementara itu, harga emas berjangka di divisi Comex di New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Pelemahan terjadi karena para investor melakukan aksi ambil untung setelah emas melonjak selama enam sesi berturut-turut.Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni turun sebanyak USD5,2 atau 0,28 persen menjadi ditutup pada USD1.876,7 per ons. Kendati demikian, harga emas melesat sebanyak 2,1 persen selama seminggu.Sedangkan perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 58,1 sen atau 2,07 persen menjadi ditutup pada USD27,486 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD35,6 atau 2,95 persen menjadi ditutup pada USD1.169,4 per ons.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menyerahkan sebagian besar keuntungan di sesi sebelumnya dan berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi di tengah melemahnya saham-saham sektor teknologi.(ABD)