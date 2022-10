Itama Ranoraya Dikucuri Kredit Rp450 Miliar dari Bank Danamon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA), perusahaan yang bergerak di bidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi (HiTech Healthcare Solutions) menandatangani kesepakatan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp450 miliar dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon).Penandatanganan pemberian fasilitas kredit dilakukan oleh Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) Heru Firdausi Syarif dengan Business Head Enterprise Banking Bank Danamon Region Jawa Barat Flint Indrawan Kamil di Jakarta, awal Oktober lalu.Heru menjelaskan, fasilitas kredit yang diberikan Bank Danamon tersebut meliputi kredit modal kerja sebesar Rp300 miliar dan sisanya berupa fasilitas Bank Garansi. Bertindak sebagai penjamin PT Global Dinamika Kencana, selaku pemegang saham terbesar di IRRA."Kami ucapkan terima kasih atas dukungan perbankan untuk pengembangan bisnis IRRA. Bank Danamon telah memberikan komitmennya untuk tumbuh bersama IRRA. Dengan dukungan Bank Danamon, IRRA dapat terus berkembang maju untuk memberikan yang terbaik bagi kesehatan masyarakat Indonesia," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Oktober 2022.Lebih lanjut, Heru memaparkan, dana tersebut akan digunakan untuk perluasan pasar, pengembangan produk dan pengembangan SDM. Menurutnya, peluang pasar produk alat kesehatan (alkes) di Indonesia masih menjanjikan. Hal itu seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas kesehatan dan bertambahnya jumlah fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2021, jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 3.112 unit dan puskesmas sebanyak 10.260 unit. Jumlah itu belum ditambah dengan ribuan klinik yang berada di seluruh pelosok negeri.Pertumbuhan jumlah rumah sakit 2021 mencapai 5,17 persen dibandingkan 2020 (year on year/YoY). Pertumbuhan juga diperkirakan masih berlanjut di 2022 ini dan berimbas pada permintaan alat kesehatan. Hingga Juli 2022, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, jenis produk alat kesehatan dari luar negeri yang beredar di Indonesia mencapai 154.041 atau sekitar 87,3 persen. Sementara jenis alkes dari produk lokal yang beredar hanya mencapai 22.422 atau 12,7 persen.Berdasarkan data yang disajikan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, pertumbuhan sarana produksi alat kesehatan terus meningkat. Dari 193 perusahaan di 2015, telah mencapai 891 perusahaan pada 2021. Dalam lima tahun terakhir, industri manufaktur alat kesehatan dalam negeri tumbuh sebanyak 698 industri atau meningkat 361,66 persen.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, saat ini pengeluaran per kapita (expenditure per capita) per tahun Indonesia untuk bidang kesehatan sebesar USD112 atau setara Rp1.568.000. Dalam lima tahun ke depan, angka ini diperkirakan akan naik. Minimal mendekati angka pengeluaran per kapita Malaysia sebesar USD432 atau setara Rp6.048.000 per tahunnya.Sementara itu, nilai pasar alat kesehatan di Indonesia telah tumbuh dari sekitar Rp65 triliun di 2016 hingga menjadi Rp85 triliun di 2020, dan melonjak lagi menjadi sekitar Rp94 triliun pada 2021. Melihat trennya, pertumbuhan itu akan terus berlanjut di 2022 ini.Berdasar catatan BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mencapai Rp59,88 triliun pada kuartal I-2022. PDB industri tersebut tumbuh 6,47 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).Pertumbuhan yang terjadi pada sektor alat kesehatan menjadi pendorong bagi Itama untuk meningkatkan penjualan produknya. Terkait dengan pengucuran kredit dari Bank Danamon, lanjut Heru, pihaknya akan memanfaatkannya untuk pengembangan bisnis. Baik perluasan pasar maupun pengembangan produk.Penambahan dan pengembangan item-item produk consumer health IRRA, terutama akan difokuskan pada produk-produk surgical, imaging, dan diagnostic yang diperuntukkan bagi pasar rumah sakit. Untuk keperluan tersebut, Itama menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan alat kesehatan terkemuka. Yang terbaru adalah kesepakatan kerja sama dengan PT Medtronic Indonesia, produsen peralatan medis berteknologi terkemuka yang beroperasi di lebih dari 150 negara lintas dunia.Kerja sama itu mencakup pemasaran dan promosi produk milik Medtronic oleh Itama Ranoraya di pasar wilayah Indonesia. Produk yang dipasarkan berupa mesin diatermi generasi terbaru yang penggunaannya mencakup seluruh spesialisasi bedah seperti bedah ginekologi, bedah digestive (saluran cerna), bariatric (obesitas), bedah umum, bedah urologi, bedah THT, dan bedah jantung.Sementara rencana perluasan pasar akan diarahkan ke segmen noninstansi seperti rumah sakit-rumah sakit swasta dan ritel. Terkait rencana perluasan pasar ini, Itama baru saja merekrut seorang direktur komersial baru yang memiliki pengalaman panjang di dunia ritel alat kesehatan. Nama direktur komersial baru ini akan segera diumumkan dalam RUPS November 2022.