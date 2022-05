Kencangkan Sabuk Pengaman! Rupiah Diproyeksikan Melanjutkan Koreksi

Rupiah pagi ini bergerak melemah 14 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp14.612 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.598 per USD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

"Kondisi tenaga kerja AS saat ini juga mendukung kebijakan pengetatan moneter AS yang agresif," ujar Ariston.

Klaim tunjangan pengangguran AS

Data klaim tunjangan pengangguran AS mingguan selama empat minggu juga masih menunjukkan penurunan jumlah klaim yang artinya kondisi tenaga kerja cukup sehat sehingga kebijakan pengetatan moneter tidak menekan turun lapangan pekerjaan.



Setelah pernyataan Powell tersebut, indeks dolar AS terlihat menguat ke level tertinggi sejak Desember 2002 di kisaran 104,92. Di sisi lain, sentimen terhadap aset berisiko terlihat positif pagi ini. Indeks saham Asia rata-rata dibuka menguat.



"Kelihatannya pasar mengambil kesempatan untuk membeli di level rendah. Ini mungkin bisa menahan pelemahan rupiah," kata Ariston.



Ariston memperkirakan rupiah hari ini berpotensi melemah ke kisaran Rp14.650 per USD dengan potensi support di kisaran Rp14.550 per USD. Pada Kamis lalu, rupiah ditutup melemah 44 poin atau 0,3 persen ke posisi Rp14.598 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.554 per USD.

(ABD)

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menjelang akhir pekan diproyeksikan masih terkoreksi. Hal itu dipicu ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan yang agresif oleh bank sentral AS The Federal Reserve "Rupiah mungkin masih bisa tertekan terhadap dolar AS karena ekspektasi pengetatan moneter AS yang agresif masih tinggi di pasar," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Kamis, 13 Mei 2022.Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan lagi niat bank sentral untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan pengetatan moneter yang lebih agresif. Powell menambahkan, pada Juni dan Juli 2022 suku bunga akan dinaikkan lagi sebesar masing-masing 50 basis poin.