Rupiah Melemah Lagi, Balik ke Level Rp15 Ribu/USD

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) pada Rabu pagi ini kembali melemah ke level Rp15.014 per USD, setelah kemarin ditutup menguat ke posisi Rp14.995 per USD.Mengacu data Bloomberg, Rabu, 5 Juli 2023 rupiah dibuka menguat 19 poin atau 0,13 persen. Lalu pada pukul 09.18 rupiah kembali melemah 0,19 persen ke level Rp15.023 per USD.Pada perdagangan hari ini diperkirakan pergerakan rupiah berada pada kisaran Rp15.013 hingga Rp15.027 per USD.Sementara itu, jika mengacu data Yahoo Finance rupiah juga dibuka melemah ke posisi Rp15.030 per USD. Lalu pada pukul 09.20 rupiah masih berada di level Rp15 ribu per USD yaitu Rp15.004 per USD.Gerak rupiah hari ini akan berkisar di level Rp14.989 hingga Rp15.030 per USD.Gerak pelemahan rupiah pagi ini memang sejalan dengan pergerakan dolar AS yang naik tipis terhadap mata uang utama dunia di tengah aksi jual mata uang kripto pada sore hari dan pasar keuangan AS tutup untuk hari libur kemerdekaan Amerika Serikat.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,06 persen menjadi 103,0454 pada akhir perdagangan, Selasa, 5 Juli 2023.