Tapering Off Masih Hantui Gerak IHSG

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi masih akan melanjutkan penguatan.Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper mengatakan, penguatan IHSG kemarin didorong oleh aksi bargain hunting, karena pelemahan beberapa hari terakhir telah mencapai area oversold.Namun, untuk hari ini, penguatan diprediksi hanya bersifat sementara karena pasar masih dibayangi oleh kekhawatiran tapering off The Fed."Penguatan hari ini diperkirakan hanya akan bersifat sementara dikarenakan pasar saham masih dibayangi kekhawatiran akibat rencana tapering The Fed," kata Dennies dalam riset harian, Jumat, 10 September 2021.Ia memperkirakan IHSG akan bergerak dan diperdagangkan di level support 5.950-6.009 dan resistance 6.099-6.130.Sementara itu, bila mengacu bursa saham Amerika Serikat, tiga indeks utamanya mengalami pelemahan. Dow Jones ditutup melemah 0,43 persen, Nasdaq ditutup melemah 0,25 persen, dan S&P 500 ditutup melemah 0,46 persen.Pelemahan pasar saham AS terjadi ditengah membaiknya data ekonomi yakni klaim pengangguran mingguan tercatat lebih baik dari ekspektasi analis. Tercatat klaim pengangguran menurun ke 310 ribu dan merupakan angka terendah sejak pandemi covid-19 mulai."Kini investor mengantisipasi langkah yang akan diambil oleh The Fed. The Fed akan mengambil keputusan pada akhir bulan ini setelah rapat 21 September 2021," ujarnya.