Bank DKI Rambah Bisnis Tiket Ancol via JakOne Mobile

Jakarta: PT Bank DKI terus menggencarkan laju bisnis di tengah pandemi covid-19 yang mulai terkendali dengan kasus harian terus berada di bawah angka 1.000 per harinya. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan harapan bisa terus menumbuhkan bisnis secara maksimal seiring mobilitas masyarakat yang mulai normal.Salah satu ekspansi bisnis yang dilakukan yakni di industri pariwisata. Kini, Bank DKI melayani pembayaran transaksi di dalam Ancol termasuk membeli tiket masuk. Hal itu dilakukan karena ada Ancol Apps. Dengan Ancol Apps, kini beli tiket masuk dan pembayaran transaksi di dalam Ancol bisa pakai JakOne Mobile.Selain itu, Ancol Apps juga menyediakan informasi mengenai setiap unit rekreasi, hotel, dan restoran terdekat, peta menuju wahana, hingga informasi promosi terbaru. Adapun situasi pandemi kini membaik. Bahkan di Jakarta, situasi PPKM sudah mencapai level 1 yang artinya tempat hiburan mulai dibuka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat."Sebagai hasil dari kolaborasi Bank DKI bersama Taman Impian Jaya Ancol, pengunjung Ancol juga dapat melakukan pembelian tiket masuk secara nontunai melalui Ancol Apps yang didukung oleh aplikasi JakOne Mobile," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 17 November 2021.Adapun cara untuk menikmati kenyamanan pembelian tiket Ancol dengan menggunakan aplikasi Ancol Apps yang didukung oleh JakOne Mobile juga mudah. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi di App Store untuk pengguna iOS atau di Play Store untuk pengguna Android, lalu melakukan registrasi JakOne Mobile di Ancol Apps.Di sisi lain, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 40,8 persen secara tahun ke tahun (yoy) dari Rp279 miliar per Juni 2020 menjadi Rp394 miliar per Juni 2021 atau di semester I. Pertumbuhan laba didorong dari peningkatan kredit serta perbaikan struktur Dana Pihak Ketiga (DPK).Direktur Keuangan Bank DKI Romy Wijayanto menjelaskan penghimpunan DPK tumbuh 26,9 persen dari periode Juni 2020 sebesar Rp35,4 triliun menjadi sebesar Rp44,9 triliun per Juni 2021. Pertumbuhan DPK didorong dari pertumbuhan dana murah baik giro maupun tabungan."Giro tumbuh 59,8 persen menjadi Rp11,1 triliun per Juni 2021 dari sebelumnya Rp6,9 triliun dan tabungan tumbuh 10,9 persen menjadi Rp9,7 triliun per Juni 2021 dari sebelumnya Rp8,7 triliun per Juni 2020," pungkas Romy.