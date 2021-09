Ditambah BRI, Penggalangan Dana Right Issue di Bursa Bisa Tembus Rp149 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat hingga 14 September 2021 total penggalangan dana atau fundraising melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue bisa mencapai Rp149,27 triliun. Hal tersebut diharapkan berdampak positif terhadap industri pasar modal di Indonesia.Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan angka tersebut dengan asumsi right issue PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) (BBRI) atau BRI sudah terlaksana sepenuhnya. Tentu harapannya HMETD dari BRI berdampak positif terhadap laju bisnis di masa mendatang dan memberi stimulus terhadap investor saham."Maka total realisasi fundraised yang berasal dari right issue perusahaan tercatat sebesar Rp149,27 triliun," sebut Nyoman, kepada wartawan dikutip Kamis, 16 September 2021.Nyoman menjelaskan BRI merupakan salah satu perusahaan yang melakukan right issue di 2021. BRI menerbitkan 28,21 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp3.400 per saham. Saat ini right issue BBRI masih dalam tahap pelaksanaan dan apabila right issue yang direncanakan seluruhnya terserap pasar maka total fundraised dari right issue BBRI sebesar Rp95,9 triliun."Jumlah tersebut merupakan nilai fundraised terbesar sepanjang sejarah bursa," ucapnya.Adapun hingga saat ini masih terdapat 43 perusahaan tercatat yang berada dalam pipeline right issue bursa dengan estimasi fundraised sebesar Rp23,24 triliun.